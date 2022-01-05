«الهجرة»: نستهدف استيعاب جميع الشباب الدارسين بالخارج في «ميدسي»

قالت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مركز الحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي"، يضم 1300 شاب مصري من الدارسين بالخارج يتم فتح قنوات التواصل بينهم عبر الإنترنت، لافتة إلى أن هناك 19 ممثلا للمركز داخل 19 دولة مضيفة.

خطط المركز المستقبلية ضمن رؤية مصر 2030

وأوضح مصدر بمركز الحوار لشباب المصريين الدارسيين بالخارج، "ميدسي" التابع لوزارة الهجرة، أن الرؤية المستقبلية للمركز ضمن خطة 2030، أن يصبح للمنصة مركزا فعليا له تواجد أكبر، كي يستوعب جميع الشباب المصريين الدارسيين بالخارج.

ونوهت بأنه مركز الحوار "ميدسي" سيشهد خلال الفترة المقبلة توسعا في مجال أنشطته والوصول إلى أكبر عدد ممكن من شباب الدارسين في الخارج، من مختلف الجامعات والمدن والدول.

توفير فرص العمل للشباب المصريين الدارسين بالخارج

ولفتت إلى أن منصة مركز الحوار "ميدسي" هي الأكثر أهمية وفائدة لجميع الشباب المصريين الدارسين بالخارج، كي تساعدهم على التواصل الدائم مع وطنهم الأم مصر، والمشاركة في مختلف أنشطة الدولة المصرية.

كما أشارت وزارة الهجرة، إلى أنه من ضمن رؤية 2030 لمركز الحوار "ميدسي"، أن يتم توفير فرص العمل للشباب المصريين الدارسين بالخارج، والتدريب الدائم من خلال معرض توظيف سنوي يساعدهم على إدماج خبراتهم المكتسبة بالخارج الى داخل السوق المصرية والمشاركة في خطة البناء والتنمية.

جدير بالذكر أن وزارة الهجرة تسعى من خلال مركز الحوار "ميدسي" لشباب المصريين الدارسين بالخارج، إلى خلق حلقة الاتصال بينهم وبين الوطن الأم، وبصورة حديثة ومستدامة وبأنشطة وفعاليات ذكية تشجعهم على التعاون الدائم مع الدولة المصرية.