7846 مواطنا بالخارج اشتركوا في منظومة التأمين خلال أربعة أيام فقط

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا بشأن انطلاق فعاليات تطبيق منظومة التأمين على المصريين بالخارج.

وأشار التقرير إلى أن عدد المشتركين في اليوم الأول لتطبيق التأمين وصل إلى 1119 مواطنا، وفي اليوم الثاني 2300 مواطن، فيما وصل عدد المواطنين المشتركين خلال اليوم الثالث إلى 2427 مواطنا، وفي اليوم الرابع جرى التأمين على 2000 مواطن، ليصبح الإجمالي خلال أول أربعة أيام من تطبيق المنظومة 7846 مواطنا.

7846 مواطنا بالخارج اشتركوا في منظومة التأمين خلال أربعة أيام

ورصد التقرير ردود أفعال المصريين بالخارج المشتركين في منظومة التأمين، حيث أشادوا باهتمام الدولة بالمشكلات التي يتعرض لها المصريون في الخارج وتلبية احتياجاتهم، معربين عن تقديرهم، لتوفير تأمين بمبلغ بسيط يمكن للجميع دفعه، لتغطية حالات الوفاة.

ووفقًا للتقرير، أوضح المصريون بالخارج أنّ إجراءات الاشتراك سهلة، مؤكدين حرصهم على الترويج للاشتراك في التأمين بين جميع المصريين في الخارج، فيما أكدت وزيرة الهجرة أنّ إتاحة أول تأمين للمصريين المسافرين والمقيمين بالخارج، جاء تلبية لمطالب بتوفير تأمين يغطي حالات الوفاة سواء الوفاة في حادث أو الوفاة الطبيعية، لضمان عودة كريمة في تلك الأوقات العصيبة، دون الحاجة إلى تقديم شهادة إعسار أو غيرها من الأوراق.

وأعلنت «مكرم»، التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، لتطبيق التأمين بمشاركة المُجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تضم شركات التأمين المقرر لها تطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

وقالت الوزيرة إنّ الآلية الخاصة بتطبيق التأمين انطلقت السبت 1 يناير 2022، وتقوم بالأساس على البيانات الشخصية للمؤمن عليه المذكور اسمه في تصريح العمل وجواز السفر، والمقدمة للمُجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وتعتبر أساسا للتعاقد وجزءا متمماً للتأمين، عبر الدخول على الرابط ثم تسجيل البيانات المطلوبة، فيتم إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل، ثم يقوم المصري بإدخال بياناته الخاصة وسداد قسط التأمين وهو 100 جنيه مصري فقط في السنة لكل الشرائح، عن طريق البوابة الإلكترونية لبنك مصر، من هنا.

وعن الحالات المشمولة بالتغطية التأمينية والمبالغ التي تسددها مُجمعة التأمين في كل حالة وتفاصيل الدفع، جاء بيانها كالتالي:

أ‌-الوفاة في حادث: تلتزم المجمعة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه فقط، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.

ب- الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، بما لا يجاوز مائة ألف جنيها مصرياً.

ومن شروط التأمين، أن يكون سن المؤمن عليه 65 عامًا، وعند وقوع حادث أو وفاة يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، سواء عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل.

ويقدم للمُجمعة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

ولخطوات التسجيل والدخول تحت مظلة التأمين شاهد الفيديو التالي: من هنا