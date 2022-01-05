حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي بالمحلة (صور)

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء، باستمرار شن حملات مكبرة للحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في المهد، وردع كل المخالفين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

رئيس المدينة العمالية يباشر رفع إزالة التعديات ومخالفات البناء

وفي ذات السياق، باشر اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة تنفيذ أعمال إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بنطاق قري المركز في المهد، وذلك بمشاركة كل من سعد نصر وحيدر عطالله نائبا رئيس المدينة، ومسؤولي التعديات بالوحدات.

كما أشار رئيس المدينة العمالية إلى إيقاف أعمال بالبناء المخالف، ومصادرة مواد البناء والمعدات لعدد حالتين بنطاق قرية «دمرو»، وهي عبارة عن شدات خشبية لعمل أعمدة وسقف دور أول علوي.

كما استشهد رئيس المدينة بإزالة كلية لـ4 مقابر بالتعدي على الأرض الزراعية بناحية كفر «دمرو» بمساحة 2.5 سهم، فضلا عن إزالة كلية لسور بالبلوك الأبيض على مساحة 3 قيراط بناحية قرية سيدى حمود التابعة للوحدة المحلية لقرية البنوان.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كما تم إزالة كلية لعدد حالتين بالتعدي على الأرض الزراعية بناحية قرية الانشا الحديثة على مساحة ٤ قيراط عبارة عن مزرعة بالبلوك بارتفاع 2 متر، وإزالة مبنى من البلوك على مساحة 70 مترا بنطاق الوحدة المحلية لقرية بشبيش.

الجدير بالذكر، أن كل حالات التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء حررت بمحاضر رسمية، وتم إحالة المخالفين قانونيا إلى النيابات المختصة وردعهم بغرامات فورية.