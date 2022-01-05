طلاب يعتدون على زميلهم بسلاح أبيض ويصيبونه بـ«19 غرزة» بالوجه بالغربية

شهدت قرية «نواج» التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، واقعة تعدي طلاب بالضرب على زميلهم بواسطة سلاح أبيض «قطر»، ما تسبب في إصابته بنزيف استلزم علاجه بـ19 غرزة، وخُصصت سيارة إسعاف لنقله إلى طوارىء مستشفى قطور المركزي.

طلاب يمزقون جسد زميلهم بشوارع طنطا

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز طنطا، بوجود بلاغ من أسرة مهند فايد، الطالب في الصف الأول الثانوي التجاري، ومصاب بجروح قطعية في الوجه واليد وصلت لـ19 غرزة في وجهه وأماكن متفرقة من جسده، وحُرر المحضر رقم 3 أحوال لسنة 2022.

وناشد والد الطالب المجني عليه بسرعة ضبط الجناة الذين أبرحوا ابنه ضربا وأصابوه في جسده بآلة حادة، وتركوه غارقا في دمائه بالشارع قبل نقله إلى مستشفى قطور.

جهود أمنية لضبط الجناة وتحديد هويتهم

وأفاد والد المجني عليه، أن ابنه أصيب بـ­19 غرزة في الوجه، و3 في اليد، فضلا عن كدمات متفرقة في جسده، مشيرا إلى أن الواقعة تم تصويرها بكاميرات مراقبة موجودة فى الشارع، ورغم ذلك لم يتم القبض على الجناة حتى الآن.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.