مصرع شاب دهسا تحت عجلات القطار في طنطا

شهد كوبري القرشي بمدينة طنطا، مصرع شاب صدمه قطار طنطا- المحلة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود إشارة تضمنت مصرع شاب في منطقة كوبرى القرشي، بمدينة طنطا، على شريط السكة الحديد طنطا - المحلة، وذلك أسفل عجلات قطار قادم من محطة سكك حديد طنطا متجها إلى مدينة المحلة الكبرى.

الشاب المتوفي في العقد الثاني

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات أن الشاب في العقد الثاني من عمره، وصدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، وتصادف أثناء ذلك مرور القطار، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حادث سير بطريق طنطا

وفي وقت سابق، شهد طريق طنطا- قطور الدولي، حادث سير بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص؛ ما أسفر عن إصابة قائد السيارة الملاكي بكدمات في الذراع الأيمن.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ بوقوع حادث سير بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، على طريق طنطا - قطور، بنطاق مركز قطور، دون وجود وفيات؛ ما أسفر عن إصابة قائد السيارة الملاكي بكدمات في الذراع الأيمن، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.