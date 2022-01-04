«التعليم» توجه المديريات بتدريب الطلاب للحصول على منح بالخارج

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بخصوص البدء في مجموعة من المحاضرات التوعوية، التي تستهدف كيفية حصول الطلاب على منح دراسية للولايات المتحدة الأميريكة، إيماءً إلى كتاب الوزارة الوارد من قطاع التعليم العام، في ضوء الاهتمام بالنهوض بالتعليم والبحث العلمي في مصر، وبناء على ما جرى مناقشته مع الأمديست، وقطاع التعليم العام، بخصوص بدء مجموعة من المحاضرات التوعوية، التي تستهدف كيفية حصول الطلاب على منح دراسية للولايات المتحدة الأمريكية.

تنفيذ المحاضرات من خلال مكتب الاستشارات التعليمية بمصر

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الفئة المستهدفة من هذه المحاضرات، طلاب الصف الثالث الإعدادي، وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، موضحة أنه سيجري تنفذ هذه المحاضرات، من خلال مكتب الاستشارات التعليمية بمصر، وقسم التبادل الثقافي بالإمديست، من خلال تزويد الطلاب بالمعلومات الكافية، التي ستمكنهم من الحصول على منح دراسية بالجامعات الأمريكية، من خلال عمل محاضرات توعوية التي ستقام على صورتين.

عرض معلومات أكثر تحديدا عن كيفية كتابة المقالات الشخصية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الصورة الأولى هي تنظيم زيارة فعلية لكل مدرسة مدتها ساعتين يتم خلالها عرض كيفية المنافسة كطلاب دوليين لتأهيلهم للمنح الدراسية بالولايات المتحدة الأمريكية، والصورة الثانية هي مجموعة من اللقاءات التي ستقام من خلال تطبيق زووم وذلك لعرض معلومات أكثر تحديدا عن كيفية كتابة المقالات الشخصية والسيرة الذاتية وكيفية اختيار المهن أو التخصصات ومعلومات مهارات التواصل عن طريق البريد الإلكتروني من مكاتب القبول واجتياز المقابلات.

وشددت الوزارة على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة موافاتها بترشيح مدارس من كافة النوعيات للمرحلتين الإعدادية والثانوية ليتم الاختيار منها كمداس مستهدفة.