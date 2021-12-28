طارق شوقي: زدنا 5 ملايين طالب في 4 سنوات.. وبنينا مدارس بـ30 مليار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه استمع لمدة 4 ساعات لحديث أعضاء مجلس النواب الذي تركز على عجز المعلمين وفترات الدراسة والحديث عن منهج الصف الرابع الابتدائي.

وأوضح طارق شوقي أن جودة التعليم في مصر في عام 2017 كانت تحتاج تدخل الدولة لتعديل حال التعليم في مصر والتعديل ليس من يد الحكومة الحالية، مبينا أن مشاكل عجز المعلمين وقلة الأماكن تتفاقم كل عام بسبب زيادة أعداد السكان حيث زاد عدد الطلاب من 20 مليون طالب إلى 25 مليون طالب في آخر 4 سنوات وكل مليون يحتاج إلى عدد كبير، وهذا أكبر من قدرة الموازنة والدولة على الاستجابة لها.

إيجاد الأراضي بجانب التجمعات السكنية

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على فضائية «حديث القاهرة» اليوم الاثنين، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، أن الكثافات حلها عن طريق إيجاد أراض بجانب التجمعات السكنية، مشيرًا إلى أنه تم بناء مدارس بـ30 مليار جنيه خلال 6 سنوات ولكن هذا لم يكن كافيًا، لذا سيتم إيجاد خطة خمسية لحل الأزمة بحضور مختلف الجهات والحل لن يكون «بزرار».

أزمة المعلمين

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه تم العرض على النواب إمكانية اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي لبحث مشكلات التعليم مع الوزير لحل المشكلة لأن الجميع في مركب واحد، مبينا أن السوشيال ميديا تنقل الكلام بشكل غير دقيق وينقله النواب للوزارة لذا إذا تم التجمع سيتم توفير الوقت لحل المشكلة.

وقال طارق شوقي: «أزمة المعلمين لها شق تمويلي وشق قانوني، الناس لسه عندها فكرة التثبيت والتعيين في الحكومة بس الحكومة بطلت تعيين منذ سنوات، وده قرار دولة وبنقول كوزارة إننا في احتياج دائم للمعلمين لأن فيه ناس بتموت وناس بتطلع معاش لأن فيه زيادة في أعداد الطلاب وده محتاج تخطيط لأعداد قادمة وعجز حالي وعاوزين ناس عندها مؤهلات تربوية وذات كفاءة معينة ونبحث الموضوع ده مع التخطيط والمالية، مكنش فيه حاجة اسمها مسابقة 36 ألف معلم، وعلى قد التمويل اللي كان متاح تم تعيين ناس وتم الموافقة من جميع الجهات على ذلك».