80 ألف فحص زواج وصرف مليون علبة ألبان للأطفال خلال 2021 بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، صرف إدارة رعاية الأمومة والطفولة في الدقهلية، حوالي مليون و100 ألف علبة من الألبان الصناعية المدعمة (1،2) للأطفال خلال عام 2021، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ على صحة المرأة والطفل، علاوة علي إجراء 80 ألف فحص ما قبل الزواج.

إصدار 80 ألف شهاده فحص لراغبي الزواج

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إنجازات إدارة رعاية الأمومة والطفولة السنوية، تضمنت فحوصات ما قبل الزواج حيث تم إصدار حوالى 80 ألف شهادة فحص راغبي الزواج، ومتابعه للأم الحامل بصفة دورية ولبروتوكول رعاية الحامل، وإجراء الكشف الطبي الشامل، وقياس الوزن والطول والكشف على الأسنان، والتأكد من سلامة الجنين ونموه الطبيعي داخل الرحم، والتوعية الصحية للرضاعة الطبيعية ومشورة التغذية، والاكتشاف المبكر لحالات الحمل ذي الخطورة العالية مع التحويل للمستشفيات للمتابعة .

التشجيع على الرضاعة الطبيعية والمشورة الصحية للأم

وأضاف «مكي»، في بيان صحفي، أن الإدارة اهتمت أيضًا برعاية الأم بعد الولادة فتشمل المتابعة للتأكد من عدم وجود مضاعفات تتعلق بالولادة، تقديم الدعم والتشجيع على الرضاعة الطبيعية والمشورة الصحية للأم، وصرف عدد 640 ألف علبة من الألبان الصناعية المدعمة «1»، وصرف حوالي 460 ألفا من الألبان الصناعية المدعمة «2».

وأشار إلى أن عدد عينات الغدة الدرقية المأخوذة بلغ حوالى 111 ألف عينة، وتحويل الحالات الإيجابية إلى المراكز العلاجية، فضلا عن تطعيم حوالي 19800 حامل بتطعيم توكسيد التيتانوس، وتدريب الأطباء والتمريض بأقسام الحضانات على سحب عينات الغدة الدرقية واكتشاف وعلاج الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة.

وأكد وكيل وزارة الصحة تفعيل المبادرة الرئاسية للرعاية الصحية للأطفال بدور التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والكشف على عدد 100 طفل، وعمل الفحوصات المعملية اللازمة لهم وصرف العلاج اللازم للأطفال الذين يعانون من الانيميا وغيرها.