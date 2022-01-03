60 قافلة طبية والكشف على 70 ألف مواطن خلال 2021 بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم عن حصاد مجهوداتها خلال العام الماضي، وأوضحت أنه تم إطلاق 60 قافلة طبية علاجية وتوقيع الكشف الطبي على نحو 70 ألفا و480 مريضا خلال عام 2021، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لوصول الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق ولجميع المواطنين في أماكنهم.

60 قافلة طبية علاجية على مستوى الدقهلية

وقال الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة، إن مديرية الصحة بالدقهلية نفذت حوالي 60 قافلة طبية علاجية على مستوى المحافظة خلال عام 2021، شملت جميع مراكز المحافظة والمناطق البعيدة التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذلك توفير الفحوصات الطبية.

وأضاف مكي، في بيان صحفي، أنه تم توقيع الكشف الطبي على نحو 70 ألفا و480 مريضا، كما تم تحويل 682 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة للمديرية، وإصدار 203 قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى، وتم عمل أشعة عادية وموجات صوتية لـ7409 مريضا، كما تم إجراء 15 ألف تحليل مختلف للمرضى بمعامل الدم والطفيليات.

استمرار القوافل الطبية خلال 2022

وأوضح الدكتور سعد مكي، وكيل الوزارة، أن مديرية الصحة مستمرة في تنفيذ القوافل العلاجية للعام الجديد 2022، حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق، وفق خطة معدة لذلك.

ومن جهة أخرى، أعلنت مديرية الصحة عن جهود مبادرة دعم المرأة المصرية في إطار خدماتها للسيدات، بداية من سن 18 سنة، وبلغ إجمالي السيدات المفحوصة اعتبارا من يوليو 2020 حوالي مليون و850 ألف سيدة حتى الآن، ويتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة، وأوضح «مكي» أن هدف المبادرة الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، كالسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم، وإجراء فحص الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي.