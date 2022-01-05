رصف وتطوير وتوسعة شوارع أحياء ومدن الجيزة ضمن الخطة الاستثمارية

تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية، لتسهيل حركة سير المواطنين، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وقالت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، إن المحافظ اللواء أحمد راشد، تابع مجهودات حي العجوزة في تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتوسعة لعدد من الشوارع، وشملت تنفيذ وضع الطبقة السطحية بشارعي عدن والبصرة، وذلك ضمن أعمال خطة الرصف للعام الجاري، لما لتلك الشوارع من أهمية خاصة بعد تهالك طبقه الطريق.

إعادة الشيء لأصله بشوارع أرض اللواء

وأشارت المحافظة إلى متابعة «راشد» لمجهودات رفع كفاءة وإعادة الشئ لأصله لعد من الشوارع بقطاع أرض اللواء، من خلال تركيب بلاط أنترلوك في شوارع فوزي عبد الحليم ومحمد أحمد عمر وسيد عطوة من الصفطاوي حتى يمين المحور، وشارع المزرعة من الطريق الأبيض حتى شمال المحور.

تيسير الحركة المرورية بأحياء الطالبية والعمرانية

ونوهت محافظة الجيزة إلى أعمال تجريد وقشط طبقة الطريق المتهالكه بشارع عثمان محرم استعدادا لتطويرالشارع ورصفه، لكونه أحد الشرايين المرورية المهمة المؤدية لشوارع الهرم، كما يخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين، ما يساهم بشكل ملحوظ في تيسيرالحركة المرورية بأحياء الطالبية والعمرانية.

كما قام حي الوراق بالبدء في أعمال رصف شارع المقابر بمنطقه طناش، ووضع الطبقة الرابطة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري.

إنجاز مشروعات الرصف المدرجة بالخطه الاستثمارية

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعه إنجاز مشروعات الرصف المدرجة بالخطه الاستثمارية للعام المالي الجاري، لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.