أيام مفتوحة لتوظيف الشباب من جميع المؤهلات برواتب تصل لـ4500 جنيه

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، عن يوم مفتوح للتوظيف بمجموعة صيدليات شهيرة يومي الأحد والاثنين المقبلين من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا، من خلال مبادرة «توظيف مصر».

يومان توظيف بإحدى الصيدليات الشهيرة

وتفاصيل الوظائف المطلوبة هي:

1. صيدلي (بكالوريوس صيدلة - خبرة من 6 أشهر إلى 6 سنوات).

2. صيدلي كول سنتر (بكالوريوس صيدلة - خبرة من 6 أشهر إلى 6 سنوات).

3. خدمة عملاء (مؤهل عالِ - خبرة في الأدوية أو التجميل – يوجد سكن للمغتربين).

المهام: مساعدة العملاء في منتجات التجميل ومساعدة الصيادلة في الأدوية - تنسيق منتجات التجميل والأدوية .

4. خدمات معاونة (مؤهل متوسط على الأقل).

المهام: مسؤول عن أمن الفرع والتسجيل في الدفاتر ونظافة الفرع.

أماكن العمل:

- صيدلي: (القاهرة - القاهرة الجديدة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد).

- صيدلي كول سنتر: (مدينة نصر).

- خدمة عملاء: (القاهرة - القاهرة الجديدة - الجيزة).

- خدمات معاونة: (القاهرة - القاهرة الجديدة - الجيزة).

الشروط والمميزات المشتركة:

- ذكور وإناث (صيدلي - صيدلي كول سنتر).

- الحد الأقصى للسن 30 عامًا (صيدلي - صيدلي كول سنتر).

- تحديد الموقف من الجيش.

- المرتب: صيدلي 4500 + ويزيد حسب الخبرة، وصيدلي كول سنتر 4500 جنيه + ويزيد حسب الخبرة، خدمة عملاء 3000 جنيه + ويزيد حسب الخبرة، وخدمات معاونة 2500 جنيه + بدل عن كل يوم عمل.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات ونصف الساعة.

- عمولة وحوافز.

- يوم إجازة في الأسبوع لكل الوظائف عدا (صيدلي كول سنتر يومين).

- إجازات سنوية ورسمية.

- تأمينات إجتماعية وتأمين طبي خاص وتأمين على الحياة.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة يمكنك ملء الاستمارة، والذهاب مباشرة في العنوان: ج 6 - تقسيم أسماء فهمي - خلف الرقابة الإدارية - شارع النزهة مدينة نصر.

كما تعلن وزارة الشباب والرياضة عن يوم مفتوح للتوظيف بإحدى شركات بيع الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 من 10 صباحًا إلى 4 عصرًا.

الوظائف المتاحة بالملقتى

1. مشرف بيع ملابس ومفروشات.

2. بائع ملابس ومفروشات.

3. مشرف أدوات منزلية.

4. بائع أدوات منزلية.

5. مشرف أجهزة منزلية.

6. بائع أجهزة منزلية.

7. موظف استلامات FMC.

8. مراقب مخزون.

9. موظفون أمن.

10. مشرف أمن.

11. أمين مخزن.

12. عمال مخازن وتحميل.

13. عمال خدمات ونظافة

الشروط والمزايا المشتركة:

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- ألا يزيد السن عن 40 عامًا.

- ساعات العمل: 9 ساعات يوميًا.

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات.

- مرتب ثابت + حافز.

- تأمينات طبيه واجتماعية.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة يمكنك ملء الاستمارة، والذهاب مباشرة في العنوان: شارع 153 نزلة كوبري المعادي من ميدان الحرية مول الشوا.

كما أعلنت الوزارة عن اليوم التوظيفي المفتوح لسوبر ماركت شهير، يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا، وذلك على الوظائف الآتية:

1. مشرف أمن.

2. موظف أمن.

3. منسق أرفف بالصالة.

4. منسق أرفف بالمخزن.

5. محضر طلبات.

6. مسؤول إعادة طلب.

7. ترولي بوي.

8. بائعين بمختلف الأقسام.

9. جزار.

10. مراقب كاميرات.

11. مشرف ثلاجات.

أماكن العمل: المعادي - المقطم - التجمع - مدينة الشروق.

المميزات والحقوق:

- المرتب على حسب الخبرة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي.

- توفير مواصلات: «المريوطية - السلام - المرج - الأمير- مسطرد - بهتيم - القومية - الوراق - أم بيومي- شبرا الخيمة - باسوس - المنيب - السيدة عائشة - كوبري القبة - العباسية - غمرة - رمسيس - نادي السكة - شارع المشير - التجمع الخامس شارع التسعين».

شروط التقديم:

- مؤهل متوسط ودون مؤهل يجيد الكتابة والقراءة.

- يشترط خبرة سابقة «مشرف أمن - جزار - مراقب كاميرات - مشرف ثلاجات».

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- موقف واضح من التجنيد.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة يمكنك ملء الاستمارة، والذهاب مباشرة في العنوان: أمام بوابة 2 من جراند مول - المعادي.