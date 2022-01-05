«القومي للامتحانات»: تخصيص 30% من الدرجات للأسئلة المقالية

كشف مصدر مسئول بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، تفاصيل توزيع ورقة الأسئلة المقالية الخاصة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها اعتبارًا من يوم 22 يناير الجاري، ويوم 23 للصف الثاني الثانوي، موضحًا أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة توزيع ورقة الأسئلة المقالية على الطلاب مع بداية اللجنة الامتحانية مباشرة، إذ أنه يمكن للطلاب الإجابة عليها أولًا حسب رغبته الشخصية.

تخصيص 70% من الدرجات للأسئلة الإلكترونية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تقرر تخصيص 70% من الدرجات للأسئلة الإلكترونية و30% للأسئلة المقالية، موضحًا أن هذه النسب يمكن أن تزيد بعض الشيئ أو تقل في بعض المواد الدراسية حسب قياس مخرجات التعلم للمادة الدراسية، لافتًا إلى أن الوزارة قررت عقد الأسئلة المقالية في جميع المواد الدراسية وكانت الإرهاصات الأولى تدور حول عقد أسئلة مقالية في المواد الأساسية فقط إلا أنه تقرر عقدها في جميع المواد.

لا يتم إعلان نتيجة الامتحانات المقالية من قبل المدرسة

وأوضح أنه جرى التأكيد على جميع المدارس بضرورة الالتزام بجميع القواعد المنظمة لتصحيح الامتحانات الورقية، موضحًا أنه لا يتم إعلان نتيجة الامتحانات المقالية على الإطلاق من قبل المدرسة، بل يتم تجميعها وإرسالها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتجميعها مع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحان الإلكتروني وإعلان النتيجة مُجمعة.

تم إرسال جميع المواصفات الفنية للمدارس لوضع أسئلة الامتحانات المقالية

وأكد أنه تم إرسال جميع المواصفات الفنية للمدارس لوضع أسئلة الامتحانات المقالية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع اللجان الامتحانية، التي من بينها توزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات الورقية ستعقد في نفس وقت الامتحانات الإلكترونية مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات التي وفرتها الوزارة في التدريب على مخرجات التعلم.