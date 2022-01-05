وزير الداخلية يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد

استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

شكر وتقدير لرجال الشرطة

وعبر البابا عن شكره وتقديره لرجال الشرطة المصرية على جهودهم الكبيرة في الحفاظ على أمن البلاد واستقراره، وهنأ الوزير وقيادات الداخلية، البابا والمسيحيين، بعيد الميلاد، متمنين دوام الخير للمصريين كافة.

استقبال المهنئين في الكنيسة

كان في استقبال المهنئين الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب البابا، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.