القبض على شاب متهم بقتل والده خنقا بالمنوفية: «خلافات عائلية»

ألقت قوات الأمن القبض على شاب متهم بقتل والده المحامي في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، خنقا بسبب خلافات بينهما، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع محام على يد ابنه في المنوفية

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير المباحث بالمنوفية، يفيد بمصرع المحامي «م.ر» داخل منزله، وتبين وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وفق التحقيقات الأولية التي أشارت إلى قيام نجل المجني عليه بقتله خنقا، بسبب خلافات بينهما، وجري تحرير محضر بالواقعة .

القبض على المتهم بقتل والده في المنوفية

وتمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم، من إلقاء القبض على المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.