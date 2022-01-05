استكمال الإزالات بـ4 مدن بالقليوبية لتوسعة الطريق الدائري

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة موسعة، تفقد خلالها الأعمال التي تُجرى على الطريق الدائري بمدن قليوب والخصوص والخانكة وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، مشددا على ضرورة رفع كل المخلفات المتراكمة والرتش فورا، وسرعة استكمال الإزالات على الطريق الدائري للانتهاء من توسعة الطريق في أقرب وقت ممكن.

رفع الإشغالات لتوسعة الطريق البطيء

كما تفقد محافظ القليوبية الطريق البطيء الموازي للطريق الدائري، والأعمال التي تُجرى لتوسعته، موجها برفع الإشغالات الخاصة بالشركات فورا.

كما تفقد أعمال الرصف بشارع 59 مجاري بحي شرق شبرا، والذي يعد طريقا رئيسيا يربط ما بين شارعي 15 مايو وعزيز صدقي على طريق ترعة الاسماعيلية بطول 2 كم، وبعرض 25م2 تقريبا، وبتكلفة تصل الى 12.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

رفع كفاءة الطرق

ويأتي ذلك في إطار العمل على رفع كفاءة الطرق وتسهيل حركة المرور بالحي، وأكد المحافظ على المهندسين والمقاول بضرورة الانتهاء من الرصف في أسرع وقت.

و استكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف التي تمت بمنطقة عزبة أفندينا بطول 1.2 كيلو، وبتكلفة 6 ملايين جنيه، لخلق محاور مرورية بديلة، وتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، وأكد على سرعة انتهاء الأعمال بالمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب، والعميد خالد فوزي رئيس حي شرق، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، والعميد عبد التواب رفعت رئيس مدينة الخصوص، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.