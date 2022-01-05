موعد تشغيل الأتوبيس الترددي أمام الركاب على الطريق الدائري

تواصل وزارة النقل، ممثلة في هيئة الطرق والكباري، أعمال تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري، للقضاء على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، أبرزها تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي السريع، لبدء منع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري، إذ سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT، ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

موعد تشغيل الأتوبيس الترددي السريع

وعن موعد تشغيل الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري، والذي سيكون بديلا للميكروباص، قال مصدر مسؤول، إن تشغيل الأتوبيس الترددي السريع أمام الركاب أعلى الطريق الدائري سيكون في ديسمبر 2022، وبالنسبة لسعر التذكرة ستكون «معقولة»، إذ يجرى مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد سعر التذكرة، منوهًا بأنه سيمنع سير الميكروباص نهائيًا خلال الشهور القليلة المقبلة.

نقلة نوعية متميزة على الطريق الدائري

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه لم ولن يسمح بأي تجاوزات على الطريق الدائري بعد تطويره وتوسعته، إذ يمثل الأتوبيس الترددي السريع BRT نقلة نوعية متميزة على الدائري، كما أنّ جميع المخالفات التي ستقع على الطريق الدائري من أي سائق سترصدها الكاميرات، وترسل رسالة فورية للسائق المخالف على هاتفه المحمول برقم المخالفة وتكلفتها.

تنفيذ 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددي

ومن جانبه، قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطريق الدائري يطور طبقا للمواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من تحديد وترسيم وتخطيط أول 10 محطات بنظام الأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري، موضحا أن الميكروباص لن يسير على الدائري نهائيًا خلال الشهور القليلة المقبلة، وتحديدًا عقب انتهاء تطوير وتوسعة الطريق الدائري.