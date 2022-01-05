زكريا عزمي يشارك في عزاء إبراهيم حجازي بمسجد المشير

شارك عدد كبير من نجوم الرياضة والصحفيين في عزاء الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، وشارك زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، في العزاء.

وتلقى الكاتب الصحفي حسن المستكاوي، والكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمد شبانه، وعدد من قيادات مؤسسة الأهرام، العزاء، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

أبرز الحضور في عزاء إبراهيم حجازي

وحضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عزاء الراحل إبراهيم حجازي، كما حضر أيضا عدد كبير من الصحفيين أبرزهم الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة وقيادات مؤسسة الأهرام، ومحمد هاني، والكاتب الصحفي عماد حسين والنائب مصطفى بكري، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

ومن بين الحضور أيضا حسام غالي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق وعضو مجلس النواب ومجلس إدارة الأحمر، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

وفاة إبراهيم حجازي

وغيب الموت الناقد الرياضي الكبير إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، أول أمس الاثنين، وشيعت الجنازة عقب صلاة الظهر في نفس اليوم، من مسجد الفاروق بالمعادي.

وجدير بالذكر أن الإعلامي والصحفي إبراهيم حجازي، تخرج في المعهد العالي للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، واشتغل ضابط احتياط بالقوات الخاصة عام 1957، ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ونجح في تأسيس مجلة «الأهرام الرياضي» في يناير 1990، وأصبح رئيس تحرير المجلة. وقدم إبراهيم حجازي، برامج تلفزيونية كان أبرزها «في دائرة الضوء».