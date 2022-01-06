عشان تتحاسب على فاتورة مياه دون أخطاء.. آخر موعد لإرسال قراءة العداد

يبحث عدد كبير من مشتركي شركات مياه الشرب بالمحافظات، عن الآليات والطرق التي أتاحتها شركات المياه لإرسال المشترك قراءة العداد الخاص به، لتدارك أخطاء الفواتير بسبب العنصر البشري، وللحصول على فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي.

الاستمرار فى تسجيل قراءة عدادات المياه عن شهر يناير حتى يوم 15

وطالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المشتركين بالاستمرار فى تسجيل قراءة عدادات المياه عن شهر يناير الجاري 2022، حتى يوم 15، من خلال تطبيق الهاتف المحمول «قراءتي».

وأشارت الشركة إلى أن تطبيق الهاتف المحمول «قراءتي» يتيح للمواطن إضافة صورة العداد، ما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

رابط تحميل برنامج «قراءتي»

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تطبيق الهاتف المحمول «قراءتي» متاح مجانا لأنظمة الأندرويد، من خلال هذا الرابط.

كيفيه سداد فواتير استهلاك المياه عن طريق شركة «فوري»

وأكدت الشركة أنه يمكن تحصيل قيمة استهلاك فواتير المياه، من خلال «فوري» للخدمات الإلكترونية، للتسهيل على العملاء وتمكينهم من سداد الفواتير في أي وقت على مدار اليوم، وخلال الإجازات الرسمية، عبر اتباع الآتي.

- ادخل على مرافق عامة من خلال موقع «فوري»، من خلال هذا الرابط.

- اختَر شركة المياه التابع لها.

- أدخل رقم المشترك.

- ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق.

- ادفع واستلم الايصال.