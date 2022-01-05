حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس من الشخصيات المرحة، تجعل المحيطين به يرغبون في التقرب منه والتودد إليه، كما أنه يعشق السفر والتنقل من مكان لآخر ويبتعد عن حياة الروتينية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

ما زال القمر في منزل العلاقات، والوقت مثالي لعقد لقاءات مهنية واجتماعية وتوطد صلاتك بالبعض.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

المريخ في برجك يمنحك طاقة عاطفية تدفعك نحو الاهتمام بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.