طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انعدام الرؤية ووصول درجات الحرارة لحد الصقيع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، اليوم الأربعاء، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليلا شديد البرودة على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

كما تشهد البلاد يومي الخميس والجمعة، شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب، وشوائب عالقة نهارا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن طقس السبت، من المتوقع وفق بيان الأرصاد، وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة لطقس ليلا شديد البرودة على كافة الأنحاء تصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 6 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.