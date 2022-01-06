الطب الشرعي: 7طعنات أنهت حياة «سيدة دنماركية» في «الشيخ زايد»

أعلن مصدر بالطب الشرعي، الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية الخاصة بجثمان «بيا شارلوت جيبسن»، 52 سنة، تحمل الجنسية الدنماريكة، والتي تم العثور على جثتها بمحل إقامتها في 225 بشاليهات بدر الدين بالحي 16 في مدينة الشيخ زايد والمحرر بشأن تلك الواقعة المحضر رقم 4215 لسنه 2021 إداري ثاني الشيخ زايد.

وأضاف المصدر أن إجراء الصفة التشريحية كشف وجود 7 طعنات بمنطقتي الصدر والبطن، بواسطه سلاح أبيض، لافتًا إلى الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بوفاه المجني عليها وجار إرساله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد سكان شاليهات «بدر الدين»، بالحي الـ 16 في مدينة الشيخ زايد، بتغيب جارته الدنماركية الجنسية عن محل إقامتها، وبالانتقال تم كسر باب الشاليه بعد استئذان النيابة العامة، وعثرت القوات على جثتها داخل غرفة نومها وسط بركة من الدماء، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، كما طلبت إخطار مسؤول سفارة الدنمارك بالقاهرة لإنهاء إجراءات سفر الجثمان.

التحريات: علاقة غير شرعية وراء مقتل الدنماركية

وكشفت تحريات المباحث أن عامل بأحد الشاليهات القريبة من شاليه المجني عليها، وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف في التحقيقات الأولية بارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وأضافه أنه كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، ويوم الواقعة طلب منها أموالا لكنها رفضت فقتلها بسكين، ثم وجد 400 جنيها في الشقة فسرقها وأغلق الباب وفر هاربا، وفق تحريات المباحث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.