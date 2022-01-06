القبض على المتهمين بالسطو المسلح على سيارات نقل الأموال في الرياض

هجوم مسلّح تعرّضت له إحدى سيارات نقل الأموال بالسعودية، اليوم الخميس،فيما تمكّنت الشرطة من القبض على المتهمين عقب استيلائهم على مبلغ مالي كبير من السيارة خلال الهجوم عليها في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

استراداد الأموال المسروقة

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، اليوم الخميس، عن استرداد 14.319.790 ريالا مسروقة ومخبأة بمنطقة صحراوية بمحافظة الرين، إثر حادث سطو مسلح على سيارة نقل أموال، استولى خلالها الجناة على ما تحويه من أموال.

تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم

وذكرت الشرطة السعودية أنّه تم تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وهم 4 مواطنين سعوديين، ضُبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

حادث سطو مسلح في الرياض وإحالة المتهمين للنيابة العامة

وشهدت مدينة الرياض عدد من حوادث السطو، حيث أعلنت الشرطة السعودية في العاصمة أواخر شهر ديسمبر الماضي، القبض على 3 أشخاص ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية، وأفاد حينها المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من القبض على 3 مواطنين وهما رجل وسيدتين، بتهمة ارتكاب قضايا جنائية تمثلت في السطو على متاجر للتموينات الغذائية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع وممتلكات تحت تهديد السلاح، وجـرى إيقافهم واتخذت بحقهـم الإجـراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

سرقة 950 ألف ريال

وفي شهر مايو الماضي أعلنت الشرطة السعودية القبض على مرتكبي جريمة السطو المسلح التي تعرض لها طاقم ناقلة أموال تابعة لإحدى الشركات المرخصة، حيث استولوا على مبلغ 950 ألف ريال تحت تهديد السلاح.