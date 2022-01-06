 مصادر: الجامعات الخاصة في انتظار تحديد موعد اجتماع المجلس المقبل

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ رؤساء الجامعات الخاصة في انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد موعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي، في حضور رؤساء الجامعات، ولفتت المصادر إلى أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية والتصديق على مشروع قانون الجامعات الأهلية، سيتم فصل اجتماع مجلس الجامعات الخاصة عن اجتماع مجلس الجامعات الأهلية ويكون تحديد موعد الاجتماع من قبل رئيس مجلس الوزراء.

الجامعات الخاصة:فتح باب التقدم للالتحاق بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه المقبل عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعليم الجامعي الخاص، أبرزها مراجعة كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول والاستعدادات من قبل الجامعات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بفيروس كورونا، بجانب مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات وذلك بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول 2021-2022، مشيرة إلى أن الجامعات جاهزة لاستقبال طلبات التقدم خلال الفترة المقبلة.

مصادر: اجتماع مجلس الجامعات الخاصة يتم تحديده من قبل رئيس مجلس الوزراء

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع عقد اجتماع المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك للبت في عد من الموضوعات بالجامعات الخاصة، لافتة إلى أن الجامعات الخاصة تجرى حاليًا الاستعدادت النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، مع الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن منع غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول الامتحانات والتشديد على إرتدءا الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة .