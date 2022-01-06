وصول دنيا سمير غانم إلى جنازة مها أبو عوف في مسجد الرحمن الرحيم

بدأ منذ قليل توافد العديد من الفنانين على مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم، لتشييع جثمان الفنانة الراحلة مها أبو عوف، حيث أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر.

نجوم الفن يحضرون جنازة مها أبو عوف

وحضرت منذ قليل الفنانات دنيا سمير غانم وإلهام شاهين وريهام عيد الغفور للمشاركة في جنازة مها أبو عوف، فضلا عن تواجد أشرف زكي، ومنير مكرم، وأيمن عزب، ومدحت العدل.

رحيل الفنانة مها أبو عوف

بعد مسيرة فنية لأكثر من 130 عملا فنيا رحلت مها أبو عوف عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز الـ 65 عاما.

آخر أعمال مها أبو عوف

يذكر أن آخرعمل للفنانة مها أبو عوف، كان مشاركتها في مسلسل «الحرير المخملي»، الذي عرض الفترة الماضية على أحد المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، وأشرف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.

مسرحية 3 أيام في الساحل

كما شاركت الفنانة الراحلة في مسرحية «3 أيام في الساحل»، مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، والتي تم عرضها ضمن موسم الرياض، كما شارك في بطولتها كل من بيومي فؤاد ومحمد محمود وندى موسى.