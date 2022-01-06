«القومي للمرأة» ينعى الفنانة مها أبو عوف: تركت رصيدا فنيا ثريا

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع أعضائه ببالغ الحزن والأسى الفنانة المصرية مها أبو عوف التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر فنانة قديرة مثل مها أبو عوف، كانت مخلصة لفنها، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الموسيقية والتلفزيونية والسينمائية المتميزة، مشيرة إلى أنها تركت لنا رصيدا فنيا ثريا ومتنوعا، لافتة إلى أن أعمالها الفنية ستظل علامة مضيئة في تاريخها الفني.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.