حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الجوزاء، بالقدرة على التعامل مع المواقف المختلفة وهو يحب التنوع والتجديد ويكره الروتين، كما أنه اجتماعي جدًا ولديه عدد كبير من الأصدقاء، وأبرز عيوبه التردد وعدم القدرة على اتخاذ القرارات، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر ونبتون معاكسان ومن المهم اليوم أن تعمل بدقة ولا تتسرع في ردودك واصبر.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

المريخ بمواجهتك.. حاول أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.