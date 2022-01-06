مسابقة حكومية في «الفطير والكشري والملوخية»: توثيق وحماية للتراث

كشف الدكتور أمجد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعة بوزارة التجارة والصناعة، تفاصيل تنظيم المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، خلال شهر فبراير المقبل، مؤكدًا على أنها تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتطوير قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، بصفته القطاع المسؤول عن تحقيق الأمن الغذائي، جنبا إلى جنب مع القطاع الزراعي.

تراث حضاري عظيم

وأضاف «القاضي» في مداخلة هاتفية عبر تلفزيون «الوطن»، أن مصر تتمتع بتراث حضاري ثقافي ضخم على مر العصور، وأثر على نواحي الحياة كافة ومنها العادات والأنماط الغذائية، وكان هناك دراسة مسحية نفذتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عن الأنماط الغذائية في مصر، وتم حصر أكثر من 426 منتجا غذائيا باختلاف أنماط الحياة في مصر.

بعض الأغذية يرجع عمرها إلى 7000 عام

وتابع مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة: «من هذه الأغذية ما يرجع نشأته إلى 7000 عام، واستخدمها المصريون القدماء، مثل العسل الأسود، مع العلم أن التراث يجب أن يزيد عمره عن 200 عام بحد أدنى، وهذه الدراسة توثق الهوية المصرية لتلك المنتجات، ولدينا التمور والفاكهة المجففة والعسل الأسود والعرقسوس والسوبيا وعصير القصب والحلاوة الطحينية وعسل النحل والجبن والسمن والزبد والكشك والأسماك اللمحة والمتبلة والبسطرمة والملوخية والفلافل والمخللات والزيوت العطرية والفطير والكشري والبصارة والفطير والحمام المحشي والمحاشي والجلاش والبسبوسة وأم علي».

وأشار القاضي، إلى أن هذه المسابقة تستهدف إعادة إحياء هذا التراث الوطني وتطوير والارتقاء بمستوى الجودة، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات وبالتالي، فإن الدولة المصرية تروج لها وتسوّقها، لتسهيل مرورها إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تشجيع انضمام القطاع غير الرسمي لاقتصاد الدولة.