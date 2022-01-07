حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء يتميز بحبه الشديد للنظام، كما أنه شديد الملاحظة والدقة، ويتعامل بمزاجية شديدة تجعله شديد الدقة بالتفاصيل الصغيرة التي لا تستحق، كما أنه رومانسي ولكنه غير حالم ويصعب إعجابه بأحد، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

اقتران القمر ونبتون في مواجهة برجك يطالبك اليوم أن تنتبه لأقوالك فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

معاكسة المريخ وتراجع فينوس يجعلان علاقتك بمن تحب معرضة للتوتر، حافظ على هدوئك.

من أبرز مشاهير برج العذراء المطرب هشام عباس ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.