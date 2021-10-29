إلغاء القائمة الحمراء للدول المحظور زيارتها في بريطانيا وانتعاش مرتقب لحركة السفر

أعلنت بريطانيا، على لسان وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، أنه تم إزالة جميع الدول من القائمة الحمراء للدول المحظور زيارتها بسبب كورونا، مشيرا إلى أنه ابتداءً من أول نوفمبر المقبل، سيتم إلغاء اللوائح الحمراء للدول.

مصر مرفوعة من القائمة الحمراء للدول المحظور زيارتها

وكانت بريطانيا تُدخل تعديلات على القائمة الحمراء للدول المحظور زيارتها، حيث ضمت إليها في وقت سابق كلا من مصر والبحرين والسودان، ما كان يعني خضوع القادمين من تلك الدول للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام.

ومؤخرا قررت بريطانيا رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء للدول المحظور زيارتها بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من 22 سبتمبر الماضي.

وكان مطار هيثرو بلندن، الذي كان الأكثر ازدحاما في أوروبا قبل الجائحة، قال منتصف العام الجاري، إن قيود السفر تكبح أحجام التجارة والطلب من المسافرين، وإن ثمة حاجة ملحة لتحرك حكومي وإلا سيتم تسريح عاملين.

وقال جون هولاند-كاي، الرئيس التنفيذي للمطار، إن معدلات المسافرين في المطار بين 20 و25%، مما كانت عليه قبل الجائحة، بينما عادت المطارات الأوروبية بالفعل لنحو 50%.

انتعاشة مرتقبة لحركة السفر بعد إلغاء القائمة الحمراء للدول المحظور زيارتها

وتدرس حكومة بريطانيا، منذ منتصف العام، تخفيف القيود المتعلقة بالسفر الدولي للبريطانيين، الذين تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لشبكة «سكاي نيوز البريطانية»، إن الحكومة تعمل مع القطاع من أجل عودة آمنة للسفر الدولي، مسترشدة بأولوية واحدة، وهي الصحة العامة.

وأضاف: «إدراكًا للمنطق الاستراتيجي القوي ونجاح برنامج التلقيح، بدأنا العمل للنظر في دور اللقاحات في تشكيل مجموعة مختلفة من إجراءات الصحة والاختبار للسفر الداخلي».