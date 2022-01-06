حملات لنظافة وتسليك خطوط الصرف الصحي وتسوية الطرق بكفر الشيخ

نظمت الوحدات المحلية بمدن بيلا، ودسوق، ومصيف بلطيم، وبلطيم، وسيدي غازي، وسيدي سالم، عدداً من حملات النظافة، وتمهيد الطرق وتسليك خطوط الصرف، ورفع كفاءة الإنارة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال رفع كفاءة الطرق وتطويرها بداية من حديقة أم القرى حتى ميدان زويل ومن ميدان زويل متجها إلى طريق فوه، وتمهيد الشوارع والمداخل ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، كما تابع حملات النظافة بجوار كافة المدارس، وإزالة الإشغالات، وعلى تسليك خطوط الصرف الصحي وخفض المنسوب، وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع.

استكمال إنشاء صفايات الأمطار بدسوق

ووفقا لبيان المحافظة فتابع عبدالستار، استكمال إنشاء صفايات الأمطار بالمناطق الجاري رصفها بشارع المدارس والعبسي، وأعمال السنفرة الأخيرة بمناطق داير الناحية وميدان الساعة والجمهورية والكوم الأحمر استعدادات للرصف، كما تابع استكمال الأعمال التمهيدية بمربع المحكمة ومساكن مكة وشارع مستشفى فيصل استعداد للرصف وبدء رفع المناسيب وفرد طبقة السن والتأكد من صلاحية البينة التحتية من مياه وصرف وغاز ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2021 /2022.

وتابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملة نظافة بمنطقة الفنار والتي شملت تنظيف وإزالة الحشائش وتقليم الأشجار ورفع التراكمات والمخلفات الموجودة بالمنطقة وتنظيف الجزيرة والمشاية بجوار المعسكرات ورفع الرمال الموجودة بجوار طريق المعسكرات من ناحية البحر.

وشدد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على تكثيف الأعمال ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من الأحياء والشوارع الداخلية والميادين الرئيسية، متابعاًً صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بمحيط مسجد عبد الغفار البرعي، والمعهد الديني والتدريب المهني، وإصلاح كشافات الإنارة بطريق «بيلا - النمرة»، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

رفع مناسيب صفايات المطر ببلطيم

وتابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مناسيب صفايات المطر ببعض المناطق المستهدفة، لاستيعاب وتصريف المياه حيث بحيرة البرلس بشكل أفضل، فضلاً عن رفع المتولد اليومي للقمامة من الشوارع وحول الحاويات قبل رفعها ونقلها حيث المقلب الرئيس والتخلص منها بالمدينة والقرى.

وأشرف شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة، و وتطهير المجاري المائية، منها مصرف المرايا بالمشاركة المجتمعية.

تابع علي سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومي من القمامة ورفع التراكمات والمخلفات ونقلها للمقلب العمومي، مؤكداً ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق.