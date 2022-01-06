القومي للمرأة يختتم «جلسات الدوار» لإعداد الدعاة لتناول قضايا السكان

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة والأخيرة لتدريب المدربين لإعداد الدعاه والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية ندوات التوعية المجتمعية "جلسات الدوار" والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة والتي تأتي في ضوء الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة بحضور الأستاذة إيزيس محمود المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس والدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى السابق بالأوقاف والدكتور بهاء شوكت مستشار الصحة الإنجابية والتدريب ، الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة والدكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر والدكتور محمود الأبيدي إمام وخطيب وبمشاركة عدد من الأئمة و الواعظات والقساوسة من محافظات (الشرقية - اسكندريه - البحيرة - دمياط - كفر الشيخ - الاسماعيليه ).

واشارت الاستاذة ايزيس حافظ انه بنهاية سلسة الدورات التدريبية المركزية "لتدريب المدربين" تبدا فروع المجلس بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الاوقاف و القادة الدينين المدربين في الترتيب لعقد الدورات التدريبية لنفس البرنامج لنقل الخبرات والمعلومات التي اكتسبوها الي زملاءهم بالمحافظات ليكون تمهيدا لاطلاق حملة التوعية الكبرى "جلسات الدوار" في اطار المشروع القومي لتنمية الاسرة بقري حياة كريمة للمرحلة الاولي.

واشار الدكتور بهاء شوكت الي المردود الصحي والاجتماعي والاقتصادي لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات ، والتوقيت الصحي للحمل و المباعدة المثالية بين ولادة طفل والحمل الذي يليه ، والمخاطر الصحية للحمل في سن مبكرة، والتعريف باهم وسائل تنظيم الاسرة التي يتم استخدامها و الي جانب الرد عن الشائعات والمفاهيم الخاطئه الخاصة بوسائل تنظيم الاسرة.

كما تحدث عن تعريف العنف ضد المرأة وانواعه واشكاله المختلفة واسبابه والجذور والعوامل المساعدة ، والاضرار العواقب غير الطبية الناتجه عنه، مشيرا الي ان العنف ضد المرأة مشكله عالمية تعاني منها النساء في جميع انحاء العالم ، واكد الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى السابق بالأوقاف الي اهمية الدورات التدريبية للقيادات الدينية توصيل الرسالة الصحيحة الي الاهالي وباقي الدعاة في جميع المحافظات حول القضايا السكانية وتنظيم الاسرة .

واوضح الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة فوائد تباعد الولادات وتنظيم الأسرة من المنظور الإسلامي ، مشيرا الي ان من مقاصد الشريعة الاسلامية حفظ النسل ومن وسائل تحقيق ذلك التباعد بين الولادات المصحوبة بالتغذية الصحية السليمة المناسبة لكل مرحلة من اجل نمو الانسان، مشيرا الي مظاهر حفظ النسل في الشريعة الاسلاميه، واستشهد بمجموعه من الاحاديث والايات القرآنية والتى توضح حرص الدين الإسلامي علي تكوين اسرة سليمة صحيا ونفسيا والحفاظ علي حق الابناء والفتيات في الحصول علي حياة جيده وتربيتهم تربية صحيحة .

اشار الدكتور إبراهيم رضا الي الصورة النمطية عن دور المرأة في جميع المجتمعات في كل العصور ، مشيرا الى ان الدين الاسلامي انصف المرأة واكرمها واعطاها حقوق كثيرة، مؤكدا علي ضروره اعمال العقل كقيادات دينية عند ابداء الرأي في حكم الدين فيما يتعلق بشؤون الدنيا.

مشيرا الي أن ختان الاناث ليس من الدين الاسلامي وهو عاده فرعونية قديمة تناقلناه عبر الاجيال ، واضاف الدكتور محمود الأبيدي الي انه في عملية تربية النشء والمراهقين اصبح في هذا العصر شبه خطير بسبب ان العالم اصبح قريه صغيره بفعل التطور التكنولوجيا والغزو الفكري اصبح اكثر خطرا من غزو الاسلحة والطائرات.

مؤكدا علي دور القيادات الدينية في القيام بدورهم تجاه هذا الغزو من خلال فكر وسطي رشيد حكيم لا ينفر في الدين ومواكبة الاحداث والترابط مع الواقع الذي نعيش فيه ،مع تحكيم القلب والعقل في كل امر يعرض علينا .

وبعد الإنتهاء من المحاضرات تم منح المشاركين شهادات إجتياز الدورة التدريبية.