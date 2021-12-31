القومي للمرأة ينعى جابر عصفور: مصر فقدت واحدا من رموز النقد والتنوير

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، وعضو المجلس القومي للمرأة سابقًا.

مايا مرسي: الراحل أثرى الثقافة العربية بآرائه وكتاباته الإبداعية

وأعربت مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر رمزًا عظيمًا من رموز الثقافة والنقد والتنوير المصرية والعربية، والمفكر الكبير الذي أثرى الثقافة العربية بآرائه وكتاباته الإبداعية.

وتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل العظيم، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.