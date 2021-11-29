الهندية جولفام خان تكشف كواليس فيلم «تلاش» بمناسبة الذكرى الـ9 لإطلاقه

كشفت الهندية جولفام خان، إحدى المشاركين في فيلم «تلاش» عن كواليس العمل مع عامر خان، الذي يتزامن غدًا الثلاثاء، الذكرى التاسعة لإطلاقه الذي جرى يوم 30 نوفمبر من عام 2012.

جولفام خان عن عامر خان

قالت الفنانة الهندية جولفام خان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «أن عامر خان متواضع للغاية، وكان هادئا في الكواليس، ويدعم الممثل الذي أمامه»، وكشفت أنها بالرغم من كونها كاتبة سيناريو، وشاركت بكتابة فيلم عريق مثل فيلم «HISSS»، لـ عرفان خان، لكنها كانت تخشى الوقوف أمام عامر خان.

وتابعت «خان»: «خاصة أن مشاهدي مع عامر خان، كان من المفترض أن أقوم بالصياح في وجهه»، مؤكدة أنها ممثلة مهنية، لكن خان يعد أسطورة فنية، وأنها تفاجأت بمدى دعمه وتواضعه لكل المشاركين بالعمل.

يذكر أن جولفام خان، شاركت بعدة أعمال درامية، وابن عمها الموسيقار الهندي الشهير ساجيد خان، فضلا أنها قامت بالمشاركة في كتابة عدة سيناريوهات لأفلام هندية شهيرة، وأيضا كتابة أغاني هندية «بوليوودية».

ذكرى فيلم «عشق» الـ 24

شاركت الفنانة الهندية جوهي تشاوالا، أمس منشورًا احتفاليا بمرور الذكرى الـ 24، لفيلم «عشق»، لعامر خان، وكاجول وأجاي ديفجن، معلقة: «الذكرى الـ 24 لفيلم «عشق» اليوم، تماما كما في الفيلم .. كم ضحكنا وكم بكينا وكم قاتلنا، أيام كانت مبهجة للغاية كانت 3 سنوات من صنع «Ishq»، كانت مليئة بالعمل المبهج للغاية! الحمد لله، المخرج إندوجي، زملائي النجوم عامر وكاجول وأجاي وأحد أفضل المنتجين على الإطلاق، جوردان تانواني».

كواليس فيلم «تلاش»

كان فيلم «تلاش»، لـ عامر خان، تميمة الحظ للفنان الهندي راج كومار راو، حيث كان يقوم بدور ثانوي، و لكن بعد نجاحه بالفيلم، تلقى أول بطولة في «كاي بو شي» عام 2013، حيث تلقى الفيلم ردود أفعال جيدة من النقاد ونجاحًا تجاريا في شباك التذاكر، فضلا عن أنه شارك ببطولة فيلم «شاهد»، بنفس العام، وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان «فيلم فير».

أحداث فيلم «تلاش»

صدر فيلم «تلاش» عام 2012، بطولة عامر خان، كارينا كابور، راني موخرجي، نواز الدين صديقي، وتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل غامضة، كما يتم ربط الواقع بالخيال مع بطل الفيلم.

يبدأ الفيلم بظهور كارينا كابور، لضابط شرطة، وتوهمه بحبها، وتحاول أن تجعله يتجه للتحقيق في قضية قتل، والبحث عن القاتل، ليتفاجأ أنها هي المقتولة، وروحها تظهر له لتحقيق العدالة لها.