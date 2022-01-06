البابا: مفيش شعب بأصالة المصريين.. والمسيح اختار تلاميذه من الرجال «فيديو»

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن تفاصيل قضائه عيد الميلاد المجيد، قائلا: «بالليل بنفطر سوا، والصبح بيبقى استقبال للمسؤولين، وجزء كبير من الشعب».

البابا تواضروس: أصالة الشعب المصري غير موجودة في أي شعب آخر

وأضاف «البابا تواضروس»، خلال برومو أذاعه التلفزيون المصري، في حوار خاص تجريه الإعلامية درية شرف الدين، ويذاع قريبًا، أن أصالة الشعب المصري لا توجد في أي شعب آخر، متابعا: «لو دورنا على شعب في العالم يكون بأصالة وحلاوة المصريين مش هنلاقي».

وأشار إلى أن أغنية «فيها حاجة حلوة»، من الأغنيات الجميلة، معلقا: «بس فيها حاجات حلوة مش حاجة واحدة بس».

المسيح اختار تلاميذه من الرجال

ورد البابا على سؤال يقول: «لماذا تتوقف الراهبات عند مرحلة معينة؟»، بقوله: «لأن السيد المسيح اختار تلاميذه من الرجال».

كان الرئيس السيسي أرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس الثاني، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء فيها: «قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية يسرني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع إخواننا الأقباط بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد، وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة».

كما هنأ البابا تواضروس الأقباط في جميع الكنائس خارج مصر ببداية العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، وذلك في الرسالة البابوية لعيد الميلاد 2022.

قداس عيد الميلاد يقام في كنيسة السيد المسيح

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في كاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الخميس، بعيد الميلاد المجيد، واعتذرت الكنيسة عن استقبال المهنئين بالعيد.

وشهد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد أمس الأربعاء بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.