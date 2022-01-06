مصرع شاب صعقا بـ15 مايو.. حاول إنقاذ قطة محبوسة داخل «كشك كهرباء»

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء إنقاذ قطة دخلت كشك كهرباء، وفشلت في الخروج، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، ولبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغا بمصرع شاب صعقا داخل كشك كهرباء بدائرة قسم الشرطة، وعقب الانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي بلال عزيز راضي، 27 سنة، ومقيم دائرة القسم.

كما كشفت التحريات بأن الشاب دخل مسك الكهرباء لإنقاذ قطة محجوزة داخل الكشك فصعقته الكهرباء، ومات في الحال، وحرر حضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات فى الواقعة.

جثة متعفنة لسيدة مسنة

وفى سياق آخر، عثر رجال الشرطة على جثة متعفنة داخل منطقة مهجورة بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وتبين أن الجثة لسيدة مسنة غير معروف الهوية، ونقلت إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، كما قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استعجال تقرير الطب الشرعي

وأمرت جهات التحقيق باستعجال تقرير الطب الشرعي، لإنهاء تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفاة، كما قررت تصوير جثة المسنة، ونشر صورها وتوزيعها على أقسام الشرطة للتعرف عليها.