النيابة العامة تأمر بتشريح ودفن عامل مات صعقا بالكهرباء في المحلة

وجه المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، رئيس نيابة ثان المحلة بسرعة إنهاء إجراءات تشريح ودفن كهربائي لفظ أنفاسه الأخيره فجأة عقب تعرضه للصعق الكهربائي أثناء عمله.

النيابة العامة تصرح بدفن جثة العامل عقب تشريحها

كما شدد المحامي العام في تعليماته بضرورة سماع أقوال شهود عيان حول أسباب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وكانت أعمال التطوير الجارية بنطاق شركة غزل المحلة شهدت واقعة وفاة عامل تابع لإحدى الشركات المنفذة لأعمال التطوير بالشركة صعقا بالكهرباء، أثناء أعمال تنظيف أحد بيارات الصرف الصحي بالشركة فصعقه التيار الكهربائي ولقي مصرعه في الحال.

تفاصيل واقعة وفاة العامل صعقًا أثناء عمله بشركة غزل المحلة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة حول وصول طوارئ مستشفى المحلة العام، «ع.ا» 44 سنة جثة هامدة.

التحريات الأمنية: توفي أثناء قيامه بتنظيف بئر صرف صحي

كما تبين من الفحص والتحريات أن المتوفى يعمل بإحدى الشركات المنفذة لأعمال التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وأثناء قيامه بتنظيف بئر صرف صحي صعقه التيار الكهربائي؛ ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لكشف ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.