وفاة عامل بطلقة خرطوش خاطئة في 15 مايو.. ومقتل آخر خلال مشاجرة بأسوان

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بإطلاق عيار ناري ووجود متوفى بأحد العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة عامل بناء، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط بإحدى الغرف بشقة سكنية تحت الإنشاء وبها إصابات عبارة عن طلق ناري خرطوش بالرأس.

العثور على جثة عامل بناء بشقة سكنية تحت الإنشاء

بالفحص وسؤال 6 عاملين بناء مقيمين صحبة المتوفى، قرروا بأنَّه حال تواجدهم بإحدى الغرف بالشقة محل الواقعة وتواجد المتوفى داخل غرفة أخرى بذات الشقة نمى إلى سمعهم صوت طلق ناري، وباستبيان الأمر عثروا على جثة المتوفى على النحو المشار إليه وبجواره سلاح ناري «فرد خرطوش» يملكه مقاول عمال، مقيم بذات العنوان.

بالفحص تبين أنَّه حال تواجد المتوفى داخل الغرفة محل الواقعة عبث بالسلاح الناري المشار إليه مما أدى إلى خروج طلقة عن طريق الخطأ محدثةً إصابته التي أودت بحياته، وعقب علم المقاول بالواقعة أخفى السلاح الناري.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المقاول المشار إليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال العمال أيدها، وجرى بإرشاده ضبط السلاح الناري (فرد خرطوش وبداخله فارغ من ذات العيار، و5 طلقات من ذات العيار المستخدم في الواقعة) بمكان إخفائه داخل إحدى العقارات تحت الإنشاء بالمنطقة محل البلاغ .

مشاجرة بين شخصين في أسوان تنتهي بطعن أحدهما بسكين

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان بإشراف قطاع الأمن العام مفادها أنه أثناء تواجد 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، بإحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة ثان أسوان للتنقيب عن خام الذهب حدثت مشادة كلامية بين اثنين منهم تطورت إلى مشاجرة، وتعدى أحدهما على الثاني بالضرب وطعنه عدة طعنات بالصدر بسلاح أبيض «سكين» فأودى بحياته، وعقب ذلك نقل الآخران بنقل الجثة بسيارة نصف نقل، ودفناها بمنطقة صحراوية قرب أحد المحاجر بدائرة مركز شرطة نصر النوبة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهمين وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الجاني بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المناطق الصحراوية، أرشدا عن مكان الجثة تمّ استخراجها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.