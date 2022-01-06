حملة مكثفة على محلات الجزارة في حي شرق أسيوط لضبط الأسواق «صور»

شنت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، حملة تموينية على محلات الجزارة بنطاق الحي بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وأسفرت عن تحرير عدة محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

«تشميع» وحدة سكنية غير مرخصة لتصنيع الوجبات الجاهزة

وأوضح أيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، أنه تم تنفيذ حملة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وبمشاركة مروان إبراهيم والشاذلي محمد، نائبا رئيس الحي، وتم خلال الحملة ضبط وحدة سكنية غير مرخصة تقوم بتصنيع وجبات جاهزة، وتم تشميع الوحدة وتحرير المحاضر اللازمة.

كما تم المرور على محلات الجزارة بشارع الرياض تنفيذًا لتكليفات محافظ أسيوط لضبط الأسواق والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والقضاء على الغش التجاري، حرصًا على الصالح العام، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتم تحرير بعض المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وبيع اللحوم، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وتوافر كافة الاشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أن الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.