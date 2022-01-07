عودة: نهاية الأعراض الخطيرة لكورونا بدأت.. وأوميكرون لا يدخل الرئتين

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن فيروس كورونا بدأ يضعف، والعالم بدأ في نهاية الأعراض الخطيرة للفيروس، وأوميكرون يثبت ذلك، حيث إن لديه 53 طفرة، ومتحور فرنسا الجديد به 46 طفرة، لكنّهما لا يسببان أي أعراض خطيرة.

عودة: بعد 20 يوم يمكننا معرفة قوة انتشار المتحور الفرنسي

وأضاف «عودة» خلال تصريحات عبر تطبيق زووم لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ودينا فكري: «يجب أن ننتظر من 15 إلى 20 يوما حتى نطلع على إحصائيات أكثر لمتحور كوورنا في فرنسا ونعرف قوة انتشاره وهروبه من اللقاحات».

متحور أوميكرون تغيّر بأكثر من 90% من الفيروس الأصلي

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن هناك نتائج واضحة ظهرت فيما يتعلق بمتحور أوميكرون، إذ أن أعراضه تشبه إلى حد كبير أعراض فيروس مرض الإنفلونزا، ولا يسبب فقدان حاسة الشم أو حاسة التذوق: «متحور أوميكرون تغيّر بأكثر من 90% من الفيروس الأصلي الذي تمّ اكتشافه في الصين، ولا يدخل إلى الرئة ولا يسبب أمراضًا خطيرة فيه، لكنه يسبب أمراضا في الجهاز التنفسي الأعلى».

عودة: الأخبار المبالغ فيها تؤدي لنتائج عكسية

وأكد فؤاد عودة، على ضرورة توصيل الأخبار الدقيقة للشعوب، وعدم المبالغة فيها، لأن الأخبار المبالغ فيها غير مهمة وقد تؤدي إلى نتائج عكسية.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن أعراض أوميكرون ليست خطيرة ولا يدخل إلى الرئتين، لكنه يبقى في الجهاز التنفسي الأعلى، لكن يجب الاستمرار في الحصول على التطعيم؛ لأنه يقاوم المتحورات ويكون متحورات جديدة، لأنها تظهر في الدول التي تكثف عمليات التطعيم.