على طريقة بسنت.. ضبط فني صيانة استولى على «فيديوهات خاصة» من هاتف سيدة

بذات طريقة الابتزاز التي تعرضت لها «بسنت»، طالبة الغربية، فوجئت سيدة في النزهة بشاب يقوم بابتزازها بفيديو خاص حصل عليه من هاتفها المحمول خلال صيانته للهاتف، وعندما رفضت التجاوب معه قام بنشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، فأسرعت السيدة إلى قسم شرطة النزهة وحررت محضرًا بالواقعة ضد المتهم، اتهمته بابتزازها والتعدي على حياتها الخاصة.

التحريات: المتهم استغل وجود الهاتف معه ونسخ الذاكرة

أفادت تحريات المباحث أن شاب في العقد الثالث من العمر يعمل فني صيانة هواتف محمولة، نشر مقطع فيديو خاص برجل وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حصل عليه من هاتف الزوجة التى كانت تقوم بأعمال صيانة لهاتفها المحمول عنده، إلا أنه نسخ ذاكرة الهاتف واحتفظ بمحتواها لديه، وحاول مساومة السيدة، وعندما رفضت، قام بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا على منصة «فيسبوك».

وأوضحت تحريات المباحث، أن أجهزة الأمن في القاهرة تمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، وزوجته مقيمان النزهة باكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما، وما قررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانة هاتفها المحمول، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع فيديوهات خاصة بهما.

المتهم استعان بصديقه لنشر الفيديوهات

وكشفت تحريات المباحث، عن أن وراء الواقعة عامل محل هواتف محمولة في النزهة وصديقه، وعقب تقنين الإجراءات من النيابة العامة ألقي القبض عليهما، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة أثناء قيامه بصيانته، وإرسالها للثانى الذى قام بترويجها ونشرها، وبفحص هواتفهما تبين احتوائها على المقاطع المشار إليها، وباستدعاء المبلغين تعرفا عليهما واتهماهما بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وقررت النيابة التحفظ على جهاز «لاب توب» خاص بالمتهم الأول، لفحصه، للتأكد من عدم وجود أي فيديوهات أخرى تخص سيدات أخريات.