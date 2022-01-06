ضبط متهمين بنشر فيديوهات سيدة حصلا عليها أثناء صيانة هاتفها بالنزهة

ضبط قسم شرطة النزهة مواطنين، بتهمة نشر فيديوهات خاصة بسيدة وزوجها، تحصلا عليها من هاتفها أثناء صيانته، وتحرر محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص، وزوجته، مقيمان بدائرة القسم، باكتشافهما مقاطع فيديو خاصة بهما منشورة على الإنترنت، وقالت الزوجة أنها توجهت لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانة هاتفها المحمول، وتفاجآ عقب ذلك بنشر الفيديوهات.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمحل الهواتف المشار إليه، وآخر مقيمان بدائرة القسم، وضبط المتهم الأول وأقر بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة المذكور حال قيامه بصيانته، وإرسالها للثاني الذي قام بترويجها ونشرها، بفحص هواتفهما تبين احتوائها على المقاطع المشار إليها، وتعرف المجني عليهما على اتمهمين واتهماهما بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.