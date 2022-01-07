تراجع نشاط تعدين البيتكوين بعد إغلاق ثاني أكبر مركز للتعدين في العالم

تسببت التوترات التي تشهدها دولة «كازاخستان» بآسيا الوسطى في حالة من الفوضى هذا الأسبوع، حيث أدى إغلاق الإنترنت إلى إغلاق ثاني أكبر مركز لتعدين البيتكوين في العالم، في ضربة أخرى لعمال مناجم العملات المشفرة الذين يبحثون عن مناخ دائم ومستقر.

عمال مناجم العملات المشفرة يهاجرون إلى كازاخستان

وقبل أقل من عام، قامت الصين بإبعاد جميع عمال مناجم العملات المشفرة، الذين لجأ الكثير منهم إلى كازاخستان المجاورة، ولكن بعد أشهر من إنشاء هؤلاء المهاجرين متجرًا للعملات الرقمية ، تحولت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود إلى أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ عقود، تاركة عمال المناجم المشفرين عالقين في المنتصف.

إغلاق خدمة الإنترنت في كازاخستان

وبعد إقالة حكومته وطلب مساعدة المظليين الروس لاحتواء العنف المميت، أمر الرئيس الكازاخستاني «قاسم جومارت توكاييف»، مزود الاتصالات في البلاد بإغلاق خدمة الإنترنت، وأدى هذا الإغلاق إلى توقف ما يقدر بنحو 15٪ من عمال مناجم البيتكوين في العالم، وفقًا لما ذكره كيفن زانج من شركة العملات الرقمية Foundry، والتي ساعدت في جلب أكثر من 400 مليون دولار من معدات التعدين إلى أمريكا الشمالية، وفقاً لـ«CNBC».

لا إنترنت ولا تعدين

وقال عامل المناجم الكازاخستاني «ديدار بيكباو»: «لا إنترنت، لذا لا تعدين»، فيما انخفضت عملة «البيتكوين» العملة المشفرة الأشهر في العالم، إلى ما دون 42 ألف دولار لأول مرة منذ سبتمبر الماضي، بنسبة 3.23٪ لتصل عند مستوى 41.729 دولار، فيما تراجعات العملة بنحو 11.55% في الـ24 ساعة الأخيرة.

إغلاق الإنترنت 36 ساعة

وكتبت NetBlocks في تغريدة: «صباح يوم الجمعة في كازاخستان تم إغلاق الإنترنت لنحو 36 ساعة، مما يعرض السلامة العامة للخطر ويترك الأصدقاء والعائلة معزولين»، وفقاً لـ«CNBC».

والتعدين هو عملية الحوسبة كثيفة الاستخدام للطاقة المستخدمة لإنشاء عملات معدنية جديدة والاحتفاظ بسجل لجميع المعاملات، وتعد كازاخستان موطنا لمناجم الفحم التي توفر إمدادًا رخيصًا وفيرًا من الطاقة، وهو حافز رئيسي لعمال المناجم الذين يتنافسون في صناعة منخفضة الهامش حيث تكون تكلفتهم المتغيرة الوحيدة هي الطاقة عادةً.