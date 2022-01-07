ننشر صورة «شهيد الرحمة» بـ15 مايو.. دخل كشك كهرباء لإنقاذ قطة فمات

حصلت «الوطن» على أول صورة لـ«شهيد الرحمة» في مدينة 15 مايو، وهو الشاب بلال عزيز راضي، 27 سنة، والذي لقي مصرعه أمس صعقا بالكهرباء أثناء دخوله كشك لإنقاذ قطة كشك كهرباء لإنقاذ قطة دخلت الكشك وفشلت في الخروج منه.

وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة والتحفظ عليها تمهيدا لتفريغها للوصول لحقيقة الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو بلاغا بوفاة شاب صعقا بالكهرباء بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي بلال عزيز راضي، 27 سنة، داخل كشك كهرباء بدائرة قسم الشرطة.

وكشفت التحريات وأقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة أن المتوفى سمع صوت قطة عالقة داخل كشك للكهرباء، فقرر الدخول لاستكشاف الأمر ومساعدتها في الخروج خشية تعرضها للصعق الكهربائي، وأضافت التحريات بأنه على الرغم من اعتراض الحاضرين بصحبة الشاب المتوفى من الدخول للكشك ومحاولة منعه، إلا أنه رفض كلامهم جميعا، وأكد لهم بأنها روح ولابد من الحفاظ عليها من أي مكروه.

الشاب رفض ترك القطة تموت صعقا

أضافت التحريات أن الشاب المتوفى أخبرهم أنه في حالة حدوث مكروه للقطة فسوف يتحملوا ذنبها جميعا وقد يكونوا مشاركين في قتلها بسبب التعمد في عدم مساعدتها وإخراجها من داخل كشك الكهرباء، وأوضحت التحريات أن الشاب المتوفى دخل إلى الكشك ولم يمكث إلا ثوان معدودة، حتى شاهد أصدقاؤه حدوث شرارة، وسقوطه على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.