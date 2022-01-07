ساعات بعد حادث انقلاب سيارة بالشرقية.. استلام جثمان وخروج 9 مصابين

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالشرقية، أن المصابين الـ9 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري الأوسطي، بالقرب من قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، جميعهم خرجوا بعد تماثلهم للشفاء، فيما تم تسليم جثمان المتوفى لذويه، والتصريح بدفنه.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»: «مستشفي الزوامل المركزي استقبل مساء أمس الخميس 9 مصابين تنوعت إصاباتهم ما بين جروح وكدمات، بالإضافة إلى استقبال المستشفى جثة متوفى في نفس الحادث يدعى أيمن الشحات السيد، يبلغ من العمر حوالى 40 عامًا، واستلمت أسرته جثمانه بعد إنهاء إجراءات تصريح الدفن».

بلاغ للنجدة بانقلاب سيارة

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الدائرى الأوسطي، بالقرب من قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق.

وعلى الفور انتقل لمكان الحادث سيارات الإسعاف وتم نقل 9 مصابين والجثة لمستشفى الزوامل المركزي، وجميهم مقيمين بـ«أبو زعبل» بمحافظة القليوبية، فيما انتقل ضباط إدارة المرور وتم رفع آثار الحادث من الطريق العام، وإعادة فتح الحركة المرورية أمام المارة، وتبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، فيما تم تحويل مصابين لمستشفى مشتول السوق المركزي لتقديم الرعاية الطبية لهم، وآخرين لمستشفى الزقازيق.

تجمع الأهالي لاستلام الجثة

وتجمع العشرات من أهالي المتوفى أمام مستشفى الزوامل المركزي، وسط حالة من الحزن علي فقدان نجلهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق، أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة.