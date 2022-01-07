النفط يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف ديسمبر 2021

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة إلى أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف ديسمبر، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات وسط تصاعد الاضطرابات في كازاخستان وانقطاعات في ليبيا.

خام برنت يرتفع 54 سنتاً

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.66% إلى 82.53 دولار للبرميل، بعد أن قفر 1.5% في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتًا أو 0.72٪ إلى 80.03 دولارًا للبرميل، لتواصل مكاسبها بنسبة 2.1٪ في الجلسة السابقة.

تحقيق مكاسب 6% في أسبوع

وكان برنت غرب تكساس الوسيط في طريقه لتحقيق مكاسب تزيد عن 6٪ في الأسبوع الأول من العام، مع ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر الماضي، حيث تجاوزت مخاوف العرض الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا أوميكرون الذي قد يضر بالطلب.

تصاعد الاضطرابات في كازاخستان

وقالت «لويز ديكسون»، المحللة بريستاد إنرجي، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: «يعكس الارتفاع الصعودي في أسعار النفط، في الغالب توتر السوق مع تصاعد الاضطرابات في كازاخستان واستمرار تدهور الوضع السياسي في ليبيا وتهميش إنتاج النفط»، وفقاً لـ«CNBC».

الاحتجاجات في كازاخستان

وبدأت الاحتجاجات في كازاخستان بالمناطق الغربية الغنية بالنفط، بعد رفع سقف الأسعار الذي تفرضه الدولة على البيوتان والبروبان يوم رأس السنة الجديدة.

ارتفاع إنتاج أوبك 70 ألف برميل

وارتفع إنتاج أوبك في ديسمبر الماضي بمقدار 70 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق، مقابل زيادة 253 ألف برميل يوميًا المسموح بها، بموجب اتفاق أوبك + للإمداد، والذي أعاد الإنتاج الذي تم تخفيضه خلال عام 2020 عندما انهار الطلب في ظل عمليات الإغلاق Covid-19.

انخفاض إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميًا

فيما انخفض الإنتاج في ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أعمال صيانة خطوط الأنابيب، وتتراجع المخاوف من جانب الطلب وسط تزايد الأدلة على أن متحور كورونا أوميكرون، أقل حدة من المتغيرات السابقة وبما أن الحكومات تستخدم بشكل عام إجراءات احتواء أقل صرامة ردا على ذلك، قال محللون من Fitch Solutions في مذكرة، إن انخفاض مخزون النفط في أوروبا وأمريكا يدعم أيضًا معنويات السوق، لكن بشكل عام أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة مخاوف التضخم، ما قد يؤثر على أي مكاسب أخرى في أسعار النفط.