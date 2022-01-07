«الداخلية»: ضبط 123 قضية مخدرات وتنفيذ 52954 حكمًا قضائيًا 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 56 قطعة سلاح نارى بحوزة 46 متهما، بينها 5 بنادق آلية، و7 بنادق خرطوش، وطبنجتين و42 فردا محليا، و114 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزينة متنوعة، و144 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام والغرامات

وفي مجال تنفيذ الأحكام، قامت الحملة بتنفيذ 52954 حكما قضائيا متنوعا، عبارة عن 172 حكم جناية، و15722 حكم حبس جزئى، و3015 حكم حبس مستأنف، و27134 حكم غرامة، و6911 مخالفة.

كما تم ضبط 123 قضية مخدرات بإجمالى 127 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 13,865 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5,050 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,656 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,580 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 جراما، وكمية من مخدر البودر وزنت 158 جراما، وكمية من مخدر الشابو وزنت 128 جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جراما، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت 50 جراما، وكمية من مخدر الآيس وزنت 47 جرام، إضافة إلى ضبط 240848 قرصا مخدرا.

ضبط المتهمين الهاربين ومخالفات المرور

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 14 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 8 متهمين، كما تم ضبط 316 دراجة نارية مخالفة، و28445 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 44 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين المضبوطين، وجارى استمرار الحملات الأمنية، فى إطار مواصلة الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.