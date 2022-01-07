الكنيسة الأرثوذكسية عن احتفال المسلمين في الكاتدرائية: «ده العادي»

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الصلاة في الكنائس ضمن احتفالات عيد الميلاد المجيد، كانت قاصرة على الآباء الكهنة والشمامسة في العام الماضي 2021 بعكس ما حدث هذا العام، حيث شهدت الكنائس حضورا شعبيا مقيدة بنسبة 25% من سعة الكنائس.

المسلمون والمسيحيون يحتفلون بالأعياد سويا

وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وإنجي طاهر، مقدمي برنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز: «احتفال المسلمين معنا بالأمس، ده العادي، لأننا نحتفل بالأعياد مع بعض، فنحن متواجدون بجوار بعضنا في البيوت والشوارع، وما حدث في كاتدرائية العاصمة بالأمس كان طبيعيا».

تتويج لزيارة الرئيس

وتابع المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: «احتفال المسلمين بالأمس معنا توّج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص على الاحتفال معنا بهذه المناسبة دوما، ويتحدث بكل محبة، ورغم أنه تكلم دقائق قليلة إلا أنه رسم صورة للمصريين مليئة بالمحبة والسلام والاستقرار والمستقبل الذي سنبنيه مع بعضنا البعض».

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الطريق الذي بدأته مصر هو طريق الجمهورية الجديدة، مشددًا على أنها تتسع للجميع دون أي فارق أو تمييز.

وأضاف رئيس الجمهورية، في كلمته خلال زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: «الجمهورية الجديدة للجميع، سنعيش فيها بسلام وأمان مع بعض، أقول هذا الكلام للمصريين جميعا، لا تجعلوا أحدًا يتدخل بينكم لإحداث الفتنة لأن هذه المحاولات لن تنتهي».