ضبط شخص استولى على مليون جنيه من مواطنين بحجة تسفيرهم للخارج

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد «4 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج» بقيام «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية» بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها - على غير الحقيقة - وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام «مدير شركة لتسهيل إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص – كائنة بالإسكندرية» بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج للعمل والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة – على خلاف الحقيقة – متخذاً من الشركة المشار إليها مركزاً لممارسة نشاطه الإجرامي، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مليون جنيه من المبلغين، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاستيلاء على مبالغ مالية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة على قيام «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج» بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على 2 من المواطنين؛ راغبي السفر للخارج للعمل والاستيلاء على أموالهما بزعم مقدرته على تسفيرهما وتوفير فرص عمل لهما بمهن مختلفة – على خلاف الحقيقة - وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية منهما، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.