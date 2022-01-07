ضبط شخص بتعاملات 5 ملايين جنيه وسيدة بـ2 مليون من الاتجار غير المشروع

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" ، ووالده - مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية ، وإرسالها للثانى من خلال حوالات على حسابه بأحد البنوك ، حيث يقوم الثانى بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (5 مليون جنيه).

ضبط إحدى السيدات بقنا لقيامها بالإشتراك مع زوجها بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" ، وزوجته - مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض التجار والسائقين العائدين للبلاد والذين يقومون عقب وصولهم للبلاد بإستبدالها بالجنيه المصرى وإرسالها للمتهمة الثانية ، وعقب ذلك تقوم بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2 مليون جنيه).

ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (صاحب محل لتجارة الهواتف المحمولة - مقيم بمحافظة الجيزة) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى وبحوزته مبالغ مالية (محلية - أجنبية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.