حظك اليوم برج الثور السبت 8-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بأنه طيب القلب، كما أنه يحرص على رعاية الأشخاص المحيطين به، ما يجعل الأشخاص مرتاحين لقربه، ويتميز بأنه منظّم، يمتلك قدرة على وضع استراتيجيات وخطط بتفاصيل واضحة ومنظّمة لحل المشكلات، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر قد يدفعك اليوم للعزلة ولمراقبة الأجواء في صمت ويفيدك ذلك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

الفلك يطالبك اليوم بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وعدم الزهو والتزم بالكتمان.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.